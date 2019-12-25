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Первый в мире пациент, излечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии
Сегодня, 11:45
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lesjasap

Первый в мире пациент, излечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии

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Тимоти Браун скончался после пяти лет борьбы с заболеванием.

Первый в мире пациент, излечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на партнера погибшего Тима Хёфгена. Американец заявил СМИ, что Тимоти Браун, получивший иммунитет к ВИЧ благодаря пересадки костного мозга, скончался от другой опасной болезни. В течение пяти месяцев он боролся с лейкемией.

С большой печалью сообщаю, что Тимоти ушел из жизни после пятимесячного сражения с лейкемией

заявление Тима Хёфгена

Напомним, что Тимоти Браун считается единственным пациентом, получившим иммунитет к ВИЧ.

Петербуржцы с ВИЧ жалуются на нехватку тестов на вирусную нагрузку.

Фото: Pixabay.com

Теги: вич, лейкемия, тимоти браун
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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