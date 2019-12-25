Военные не будут задействованы в возвращении граждан США домой из Кабула.

Пентагон заявил, что война в Афганистане завершилась. Такое заявление в эфире местного телеканала CNN сделал руководитель пресс-службы американского оборонного ведомства Джон Кирби. Эксперт напомнил, что данные боевые действия для Вашинтона стали самыми продолжительными за всю историю существования страны.

Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена. Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Чиновник ответил на вопрос журналиста о том, могут ли Вооруженные силы США принимать участие в эвакуации оставшихся в Афганистане соотечественников. Кирби заметил, что на данный момент Пентагон не отвердит роль военнослужащих для помощи в данной миссии.

Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана.

Фото: YouTube / The Hill