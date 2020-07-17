В Минобороны США подтвердили слова Трампа о супероружии.

Пентагон сообщил об испытаниях "супер-пупер" ракеты. Слова официального представителя оборонного ведомства США передали журналисты телеканала CNN. Они рассказали, что во время тестов удалось проверить скорость новой американской гиперзвуковой ракеты, о которой ранее говорил Дональд Трамп.

На самом деле он имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость ракеты превышала в 17 раз скорость звука официальный представитель Пентагона

Напомним, что президент США в мае рассказал журналистам о том, что пентагон создает "супер-пупер" ракету, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая ракета в мире.

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Видео: YouTube / Bloomberg QuickTake