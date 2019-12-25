Военный в отставке призвал Вашингтон ответить, если подтвердится факт помощи Москвы талибам.

Американский генерал предложил объявить России полномасштабную войну. Об этом экс-командующий международными силами под руководством США и НАТО Джон Николсон рассказал в интервью для The Washington Post. Отставной генерал считает, что Вашингтону следует жестко ответить РФ, если будет подтвержден факт сговора Москвы с террористами из запрещенного в РФ движения "Талибан" в Афганистане.

Джон Николсон заявил, что во время его командования, ему приходилось сталкиваться с доказательствами сотрудничества Москвы и боевиков. Он наблюдал эти признаки в период с 2016 по 2018 года. Генерал отметил, что местные власти говорили о том, что Россия через Таджикистан поставляла террористам вооружение и боеприпасы, а также предоставляла финансирование. По словам американца, ранее Кремль отказывался передавать талибам зенитные ракеты, чтобы значительно не нарушать баланс сил в регионе конфликта.

Пентагон подтвердил уход военнослужащих США с пяти баз в Афганистане.