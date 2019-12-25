Джон Кирби рассказал, что Киев успешно проводит оборонную реформу.

Пентагон назвал условия выделения $150 миллионов Украине. Об этом журналистам во время брифинга в военном ведомстве США сообщил пресс-секретарь Джон Кирби. В понедельник 1 марта чиновник уточнил, что Киев получит средства от Вашингтона в рамках Инициативы по помощи в области безопасности (USAI). В Америке полагают, что власти страны добились значительного прогресса в проводимой оборонном реформе.

Пентагон призвал Киев продолжать проведение оборонной реформы в вопросе повышения уровня прозрачности закупок, а также подотчетности. В США оценили важность усиленного гражданского контроля над местными вооруженными силами,а также обновления военного сектора Украины.

Джон Кирби ранее говорил о том, что Киев получит военную помощь на 125 миллионов долларов. Эта поддержка будет включать в себя поставки вооружения и боевой техники. Проект согласован американским Конгрессом. В 2021 финансовом году Киев получит от Вашингтона 250 млн долларов.

В Пентагоне отказались пояснить, считают ли Иран виновным в нападении на судно Израиля.

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