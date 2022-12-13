Пенсионерка из пострадавшего дома в Новосибирске рассказала о взрыве газа

Женщина отметила, что услышала громкий звук, выбежала из здания, и уже не смогла вернуться обратно.

Взрыв газа в одной из многоэтажек Новосибирска был очень мощным. Об своих эмоциях от произошедшего телеканалу "360" рассказала местная жительница-пенсионерка.

Женщина отметила, что проснулась примерно в 6 утра. В 7:40 прогремел звук, похожий на взрыв, после чего она быстро покинула дом.

Я стояла и подскочила, испуг был. Глянула за окно — там все нормально. Я быстро оделась и выскочила, обратно уже не зашла. Взрыв был очень сильный. собеседница телеканала "360"

По данным прокурора Новосибирской области Александра Бучмана, пожар на месте взрыва в доме удалось устранить. Завалы продолжают разбирать сотрудники МЧС.

Ранее мать ученицы челябинской школы рассказала подробности о массовой драке в учреждении.

Фото: ГУ МЧС РФ