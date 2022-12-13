На текущий момент известно о трех погибших.

Момент взрыва в пятиэтажке в Новосибирске попал на видео. Ролик распространился по социальным сетям. НА кадрах зафиксирована яркая вспышка в многоэтажном здании, расположенного по Линейной улице. Инцидент произошел около 8 часов утра по местному времени. На текущий момент известно о обрушении двух подъездов. В общей сложности разрушенными оказались 30 квартир. Появляются сведения о гибели двух или трех человек (по различным источникам). В настоящее время проводится операция по разбору завалов. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, двое погибли. Под завалами могут быть люди, их число устанавливается. Андрей Травников, губернатор Нижегородской области

Позже от сотрудников 34-й больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке, который скончался из-за отравления угарным газом.

Момент взрыва в Ефремове попал на видео.

Фото и видео: Telegram / Mash