Губернатор Андрей Травников рассказал о том, как решится судьба пострадавших.

Жителей дома, обрушенного после взрыва газа в Новосибирске, переселят. Соответствующей информацией с журналистами поделился местный губернатор Андрей Травников. Чиновник объяснил, что восстанавливать пятиэтажное здание по Линейкой улице, которое частично обрушилось после хлопка газа, эксперты считают нецелесообразным. Из-за инцидента разрушенными оказались 30 квартир и два подъезда. В настоящее время экстренные ведомства продолжают разбор завалов конструкций. На решение жилищного вопроса пострадавшие получат денежные средства из резервного фонда региональной администрации. Власти города воспользуются адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса - это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято. Андрей Травников, глава Новосибирской области

Глава области подчеркнул, что дал поручение региональным чиновникам совместно с мэрией города Новосибирска определить меры социальной поддержки людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Момент взрыва в пятиэтажке в Новосибирске попал на видео.

Фото и видео: ГУ МЧС России

