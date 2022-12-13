Мать ученицы челябинской школы рассказала подробности о массовой драке в учреждении

По словам женщины, она узнала об инциденте за рулём и тут же приехала за дочерью.

В одной из школ Челябинска произошла массовая драка: шестеро подростков затеяли потасовку с молотками и пистолетом у турникетов на входе здания. Мать одной из школьниц призналась в беседе с телеканалом "360", что получила фото и видео с места инцидента во время езды на автомобиле, и очень перепугалась за своего ребёнка. Приехав за дочерью, женщина расплакалась от облегчения, увидев, что с девочкой всё хорошо.

Говорят, там шесть человек передрались и выбежали, внутрь школы не попали. Бросилась звонить узнавать, как там мой ребенок — она без телефона. Преподаватели меня немного успокоили. Полетела в школу. Эмоции зашкаливали. собеседница телеканала "360"

Напомним, что жестокое видео с дракой разместили в соцсетях. По информации Telegram-канала SHOT, причиной произошедшего мог послужить межнациональный конфликт между двумя девятиклассниками.

Фото: Telegram / Челябинск №1