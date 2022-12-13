Появилось видео массовой драки в челябинской школе, куда ворвались неизвестные в балаклавах с молотками и пистолетом

Причиной потасовки стал межнациональный конфликт.

По социальным сетям распространилось видео массовой драки в школе, куда ворвались неизвестные в балаклавах с молотками и пистолетом. Инцидент произошел на территории Челябинской области. Очевидцы отметили, что конфликт возник еще на улице перед учебным заведением. Предположительно, местные подростки не смогли договориться друг с другом на "стрелке". Проигрывающая сторона предприняла попытку спрятаться на территории школы, однако их настигли злоумышленники. В Telegram-канале SHOT полагают, что причиной потасовки стал межнациональный конфликт между двумя девятиклассниками. Один из молодых людей привел к зданию школы несколько вооруженных друзей. Мальчик мог увлекаться идеологией нетерпимости к другим национальностям. В результате драки пострадали два человека. В настоящее время с участниками конфликта разбираются правоохранительные органы.

Житель Соснового Бора открыл стрельбу во время драки.

Фото и видео: Telegram / Челябинск №1