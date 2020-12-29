Пенс: власти США обеспечат безопасность на инаугурации Байдена

Вице-премьер США рассказал о мерах по обеспечению безопасности в Вашингтоне 20 января.

Майкл Пенс заверил, что власти США обеспечат безопасность на инаугурации Джо Байдена 20 января. Об этом американский вице-президент сообщил во время выступления в Федеральном агентстве по Чрезвычайным ситуациям, действующем при Министерстве внутренней безопасности.

Мы собираемся обеспечить безопасную инаугурацию, чтобы избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесли присягу в соответствии с нашей историей и традициями Майкл Пенс, вице-премьер США

Чиновник рассказал, что "мы все пережили" 6 января. Пенс заметил, что Дональд Трамп накануне объяснил, что его администрация привержена упорядоченной передаче власти.Ответственные лица предпринимают меры повышенной готовности перед торжественной церемонией инаугурации. Уже сейчас часть Вашингтона, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для автомобилистов. Полиция также закрыла доступ к Капитолийскому холму. К 20 января на данную локацию будет стянуто около 20 тысяч бойцов Нацгвардии.

Конгрессмены США призвали вице-президента отстранить Трампа от власти.

Фото: Pixabay.com