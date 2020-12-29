Пенс: власти США обеспечат безопасность на инаугурации Байдена

Майкл Пенс заверил, что власти США обеспечат безопасность на инаугурации Джо Байдена 20 января. Об этом американский вице-президент сообщил во время выступления в Федеральном агентстве по Чрезвычайным ситуациям, действующем при Министерстве внутренней безопасности.
Мы собираемся обеспечить безопасную инаугурацию, чтобы избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесли присягу в соответствии с нашей историей и традициями
Майкл Пенс, вице-премьер США
Чиновник рассказал, что "мы все пережили" 6 января. Пенс заметил, что Дональд Трамп накануне объяснил, что его администрация привержена упорядоченной передаче власти.Ответственные лица предпринимают меры повышенной готовности перед торжественной церемонией инаугурации. Уже сейчас часть Вашингтона, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для автомобилистов. Полиция также закрыла доступ к Капитолийскому холму. К 20 января на данную локацию будет стянуто около 20 тысяч бойцов Нацгвардии.
Конгрессмены США призвали вице-президента отстранить Трампа от власти.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все