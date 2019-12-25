Пенс считает, что штурм Капитолия помешал предметной дискуссии о честности выборов

Бывший вице-президент США не уверен в честности выборов, которые прошли 3 ноября.

Бывший вице-президент США Майкл Пенс считает, что штурм Капитолия 6 января помешал предметной дискуссии о честности президентских выборов. Об этом специалист сообщил журналистам издания The Daily Signal. Мнением политик поделился с консервативным изданием. Спикер напомнил, что в день массовых беспорядков в Вашингтоне председательствовал на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Трагические события 6 января, наиболее значительными из которых были гибель людей и насилие в Капитолии нашей страны, лишили американский народ возможности предметной дискуссии в Конгрессе о честности выборов в Америке. Майкл Пенс, бывший вице-президент США

Эксперт раскритиковал выборы, которые состоялись в стране 3 ноября. По мнению Пенса, они проводились со значительными нарушениями во время голосования. Он добавил, что зафиксированы случаи, когда должностные лица отступали от законов о выборах в штатах. По словам экс-чиновника, он разделяет обеспокоенность миллионов американцев о честности прошедших выборов главы государства.

Пенс оставил записку новому вице-президенту США.

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