Пенс оставил записку новому вице-президенту США

Ее содержимое осталось неизвестным.

Бывший вице-президент США Майкл Пенс оставил записку своей преемнице Камале Харрис. Об этом сообщает CNN.

Содержание записки осталось неизвестным. Однако, по информаци источника, на прошлой неделе Пенс провел телефоный разговор с новым вице-президентом США. Он поздравил Харрис с победой на выборах и предложий ей возможное содействие.

Ранее сообщалось, что аналогичную записку получил президент США Джо Байден от бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, Джо Байден стал 46-м президентом США. На выборах, прошедших 3 ноября, демократ обошел своего предшественника, республиканца Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Зеленский пригласил Байдена посетить Украину.

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