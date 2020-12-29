Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Демократ стал 46-м президентом США.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена посетить Киев. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В опубликованной записи Зеленский сообщил, что смотрел инаугурацию президента США в новом офисе на Банковской улице в Киеве. Он также написал, что будет рад приветствовать Байдена в столице Украины.

Напомним, Джо Байден стал 46-м президентом США. На выборах, прошедших 3 ноября, демократ обошел своего предшественника, республиканца Дональда Трампа.

Ранее мы сообщали, что Байден объявил минуту молчания на инаугурации в память о жертвах коронавируса.

Фото: Pixabay.com