Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена посетить Киев. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
В опубликованной записи Зеленский сообщил, что смотрел инаугурацию президента США в новом офисе на Банковской улице в Киеве. Он также написал, что будет рад приветствовать Байдена в столице Украины.
Напомним, Джо Байден стал 46-м президентом США. На выборах, прошедших 3 ноября, демократ обошел своего предшественника, республиканца Дональда Трампа.
Ранее мы сообщали, что Байден объявил минуту молчания на инаугурации в память о жертвах коронавируса.
Фото: Pixabay.com
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