Происшествие произошло в декабре прошлого года, но видео распространилось по соцсетям только сейчас.

Пассажир снял на видео взорвавшийся во время полета двигатель самолета. Об этом рассказали журналисты издания Daily Mail. По данным источника, инцидент произошел с бортом авиакомпании Japan Airlines в декабре 2020 года, однако кадры с места событий опубликованы в социальных сетях только сейчас.

Местный житель Нару Курокава рассказал, что во время полета услышал странный звук со стороны крыла воздушного судна. Это произошло спустя несколько минут после вылета из аэропорта. Пассажир посмотрел в иллюминатор, в котором виднелся развалившийся двигатель.

У меня была паника, я думал о том, что я, возможно, умру. Чтобы не сойти с ума от этой мысли, я начал снимать видео и сосредоточился на нем. пассажир

Экипажу самолета удалось совершить экстренную посадку. При этом никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Позже СМИ заявили, что в двигателе самолета на данном рейсе действительно начались сбои сразу после вылета. Эксперты из японского совета по безопасности на транспорте выяснили, что две лопасти вентилятора левого двигателя оказались повреждены.

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