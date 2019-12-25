Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство РФ в карабахский конфликт

На данный момент Ереван не нуждается с военной помощи Москвы.

Никол Пашинян заявил, что не обсуждал с Владимиром Путиным военное вмешательство РФ в карабахский конфликт. Об этом премьер-министр Армении рассказал журналистам в рамках пресс-конференции, которая состоялась в Ереване. Чиновник отметил, что проблема Нагорного Карабаха поднималась в ходе телефонного разговора с российским лидером 27 сентября.

Также мы пока не нуждаемся в использовании потенциала 102-й российской базы, однако в случае такой необходимости есть все юридические фундаменты Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава местного правительства напомнил, что Ереван стремится создать качественно новые отношения с Москвой.

Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха.

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