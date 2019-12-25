Премьер-министр Армении дал интервью телеканалу Al Jazeera.

Никол Пашинян назвал условие для начала переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом премьер-министр заявил на собственной странице на Facebook. К посту чиновник прикрепил собственное интервью, которое он дал телеканалу Al Jazeera.

В случае внешней агрессии задача номер один - защитить население от нападения. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В нынешней ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава правительства Армении уточнил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе станут возможны только после того, как Азербайджан приостановит агрессию и военные действия в отношении региона.

Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе.

Видео: aljazeera.com