Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе

По его словам, Баку хочет мирного решения конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что единственным условием для прекращения огня может стать вывод Арменией войск из Нагорного Карабаха.

По его словам, переговоры по урегулированию ситуации в конфликтной зоне не принесли результатов. В призывах к диалогу он не видит необходимости.

Армения должна отказаться от оккупационной политики. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Он отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил семь условий, которые Азербайджан отвергает. По его словам, Баку хочет мирного решения конфликта.

Алиев отметил, что дал приказ вооружённым силам Азербайджана не предпринимать никаких действий по отношению к мирному населению Армении. Также он выразил уверенность, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

Ранее мы писали, что лидеры Азербайджана и Армении выступили с заявлениями по Нагорному Карабаху.

Видео: YT / AZTV