Пашинян назвал число вторгшихся в Армению азербайджанских военных

Также он призвал Баку отозвать своих военных с территории Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал число военных Азербайджана, которые находятся незаконно на территории региона. Об этом он сообщил на заседании правительства.

По словам Пашинян, Ереван примет все необходимые меры для недопущения боевых действий не территории страны. Также и.о. премьер-министра Армении подчеркнул, что обстановка в регионе и на границе с Азербайджаном остается напряженной.

В достаточном количестве азербайджанские военные находятся на различных территориях Армении, около 500-600 человек. Никол Пашинян, и.о. премьер-министра Армении

И.о. премьер-министра Армении резюмировал, что армия страны примет все меры для "ограничения потенциала" действий Баку и не будут реагировать на провокации. Также он призвал власти Азербайджана отозвать своих военнослужащих с территории Армении.

Ранее Лавров заявил, что Россия предложила создать комиссию по демаркации границы Армении и Азербайджана.

Видео: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան