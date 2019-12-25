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Парламент Черногории принял поправки к закону о свободе вероисповедания
Сегодня, 11:01
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lesjasap

Парламент Черногории принял поправки к закону о свободе вероисповедания

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По словам премьер-министра, теперь все религиозные общины в стране будут равны без исключения.

Парламент Черногории принял поправки к закону о свободе вероисповедания. Об этом сообщил национальный телеканал RTCG со ссылкой на голосование в Скупщине, которое состоялось в ночь на 29 декабря.  Премьер-министр страны Здравко Кривокапич назвал поправки "победой правового государства и народа, который защищал государство на улицах на протяжении 12 месяцев". 

Вопреки обструкциям и нарушению конституции, парламент Черногории принял сегодня изменения в Закон о свободе вероисповедания. Таким образом год спустя исправлена несправедливость, которую хотел совершить бывший режим, трактуя Сербскую православную церковь как имущество Черногории

Здравко Кривокапич, глава правительства Черногории

Известно, что депутаты одобрили изменения в законопроекте, который считается спорным внутри государства. Документ поддержал 41 народный избранник из 81. Оппозиция отказалась принимать участие в заседании. Ранее рассмотрение поправки привело к многотысячным протестам со стороны религиозных деятелей, а также к смене власти в стране. По мнению чиновника, теперь все религиозные общины будут равны перед законом.

Оппозиционные партии Черногории подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Pixabay.com

Теги: здравко кривокапич, парламент, религия, свобода вероисповедания, скупщина, черногория
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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