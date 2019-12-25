Документ подписали по итогам прошедших парламентских выборов.

Оппозиционные партии Черногории подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом заявил лидер коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич.

Кривокапич зачитал, что именно прописано в соглашении. Первый пункт регламентирует, что новая демократическая власть в Черногории будет ответственно осуществлять и соблюдать все взятые на себя международные обязательства. Кроме того, партии будут работать над усилением сотрудничества с НАТО. Подписавшиеся обязались, что в полной мере и последовательно начнут реализовывать все реформы, которые необходимы для полного членства Черногории в Евросоюзе. Лидеры партий намерены провести полную деполитизацию ключевых институтов власти "ради обеспечения бескомпромиссной борьбы против криминала и коррупции. Также в документе прописано еще пять пунктов, которые должны выполняться оппозиционными партиями.

Стороны решили не проводить реваншизм по политическому или другому основанию после прихода власти. Лидер партии URA и коалиции "Черным по белому" Дритан Абазович подчеркнул, что постарается оформить парламентское большинство в законные сроки, то есть до 30 сентября.

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