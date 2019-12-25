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Парень из Индонезии два часа не делал ничего и стал звездой
Сегодня, 12:55
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lesjasap

Парень из Индонезии два часа не делал ничего и стал звездой

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Местный житель подколол подписчиков, которые требовали от него образовательный контент.

Парень из Индонезии два часа не делал ничего и стал звездой. Юноша выложил на собственном YouTube-канале двухчасовой ролик, в котором он не двигался. Видео набрало около миллиона просмотров и более 43 тысяч лайков.

В описании к нему автор заявил, что от него все чаще требуют создавать образовательный контент для молодежи.

Наконец я сделал это

заявил авто ролика

В местном издании World Of Buzz заявили, что на YouTube-платформе индонезиец ведет блог о свой жизни. Обычно его ролики набирают не более нескольких сотен просмотров. Однако последнее видео понравилось людям. 

Группа Maroon 5 сняла клип на песню "Nobody"s love" на смартфон.

Теги: youtube, индонезия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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