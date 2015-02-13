Путешествие понтифика начнется в пятницу.

Папа Франциск подтвердил, что на этой неделе отправится в Ирак. Об этом понтифик рассказал журналистам в рамках традиционной аудиенции, которая состоялась в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане. По данным спикера, Папа Римский начнет свою поездку в пятницу. Он решил не обращать внимание на сложную эпидемиологическую обстановку, которая сейчас зафиксирована в регионе.

Послезавтра, Бог даст, я отправлюсь в трехдневное паломничество в Ирак. Уже давно хочу встретиться с этим народом, который так много страдал, встретиться с Церковью-мученицей. На земле Авраама с другими религиозными лидерами мы сделаем еще один шаг вперед на пути братства между верующими. Папа Римский Франциск

Понтифик попросил верующих сопроводить его путешествие молитвой. Он напомнил прихожанам, что ранее посетить Ирак планировал его предшественник - Иоанн Павел Второй, но так и не смог совершить эту поездку.

Папа римский отказался встречаться с госсекретарем США.

Видео: YT / Vatican News