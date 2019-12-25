Папа римский отказался встречаться с госсекретарем США

Встреча не была согласована с принимающей стороной заранее.

Глава дипломатической службы Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что папа римский Франциск не будет принимать государственного секретаря США Майка Помпео, который прибыл в Рим. Чиновник посещает европейские города в рамках рабочего турне. Ради приезда госсекретаря посольство США при Ватикане организовало симпозиум по проблемам защиты религиозной свободы. Галлахер заявил, что мероприятие с участием папы римского может рассматриваться как попытка использование фигуры Франциска в рамках предвыборной кампании Вашингтона.

Это одно из соображений, по которым папа римский не встретится с государственным секретарем Помпео заявление архиепископа

Галлахер рассказал, что согласно общепринятой практике прием на таком высоком уровне согласуется с принимающей стороной, что не сделали США. Глава дипломатии Ватикана уточнил, что ему для выступления на симпозиуме отвели всего несколько минут, а "так не делается".

Майк Помпео на симпозиуме подверг критике Пекин. Чиновник заявил, что Китай не соблюдает свободу вероисповедания, а альтернативно религиозные люди в стране подвергаются нападкам.

Папа римский Франциск назвал секс "божественным удовольствием".

Фото: Pixabay.com