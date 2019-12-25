ПВО Сирии отразила ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

ВВС Израиля нанесли материальный ущерб Сирии.

Система противовоздушной борьбы Сирии отразила ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс на востоке страны. Об этом сообщили журналисты из местного арабского издания SANA. В СМИ отметили, что за нападение ответственны самолеты Израиля.

Агентство уточнило, что атака совершена Военно-воздушными силами Иерусалима со стороны пограничного района Эт-Танф. Там расположена американская база.

Атаке подвергся военный аэродром Т-4, расположенный на востоке провинции Хомс. Средства ПВО открыли огонь по вражеским цели и поразили большинство ракет командование ВС Сирии

Военнослужащие Сирии уточнили, что ракеты нанесли материальный ущерб, при этом пострадавших нет. Ранее в результате нападения Израиля погибли двое солдат. Еще семеро получили ранения в окрестностях Дамаска и провинции Дераа.

