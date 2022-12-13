Игра закончилась со счетом 3:2.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу в победном матче "Вашингтона" против "Питтсбурга" в ходе регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Матч состоялся в американской столице и завершилась с результатом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. Лидерство команда смогла заполучить по серии буллитов. Шайбами в воротах оппонентов отличились со стороны клуба победителей на 6 и 46 минутах спортсмены Александр Овечкин и Маркус Юханссон. Решающим голом отметился Никлас Бэкстрем. От "Питтсбурга" забивали соперникам на 23 и 53 минутах Дэнтон Хайнен и Брайан Раст. (53).

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился на игре голевой передачей. Хоккеист также реализовал свою попытку в серии буллитов. Защитник "столичных" и российский представитель Дмитрий Орлов записал на свой счет одну результативную передачу. Форвард из "Питтсбурга" Евгений Малкин не набрал очков за матч, а также не смог реализовать буллит, после которого "Питтсбург" потерпел поражение.

Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET