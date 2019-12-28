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Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

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Его команда все равно проиграла канадцам.

Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию. Российский хоккеист отличился в матче регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс". Об этом говорится на официальном сайте лиги.

Ранее капитану "Вашингтон Кэпиталс" не удавалось забросить шайбу в ворота соперника пять игр подряд. Несмотря на успех Овечкина, канадцам все же удалось выиграть с результатом 4:3. Сейчас "Вашингтон" занимает четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. У хоккейного клуба 80 очков за 60 проведенных игровых встреч.

Ранее Овечкину разбили губу клюшкой в матче НХЛ.

Видео: YouTube/SPORTSNET

Теги: александр овечкин, нхл
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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