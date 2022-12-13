Овечкин забил гол в ворота Василевского в Матче звезд НХЛ

Столичный дивизион проиграл Атлантическому дивизиону.

Российский нападающий и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил гол в ворота своего соотечественника, голкипера Андрея Василевского в Матче всех звезд от Национальной хоккейной лиги. Противостояние между спортсменами произошло в ходе ледовой встречи Столичного дивизиона со сборной Атлантического дивизиона. Игра закончилась с результатом 6:10. В одном из эпизодов Александр Овечкин в попытке помешать чешскому форварду Давиду Пастрняку отметиться заброшенной в ворота оппонентов шайбой бросил клюшку ему в ноги. Однако иностранец все же убежал сразиться один на один с вратарем и реализовал голевой момент. По итогам встречи команда Столичного дивизиона выбыла из борьбы за победу в Матче звезд НХЛ. В рамках мероприятия Александр Овечкин набрал три очка (1 гол и 2 результативные передачи).

Овечкин и Кросби победили в конкурсе на лучший буллит в Матче всех звезд НХЛ.

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом