Открытие фуд-кортов Петербурга могут перенести со 2 августа на другую дату

Смольный разрешил открыть петербургские фудкорты с понедельника, 2 августа. Чтобы работать, бизнесу придется соблюсти условия, которые на первых этапах осложнят предприятиям жизнь и не дадут нормально вести свою деятельность. Однако открытия заведений общепита в ТЦ не состоится и по другой причине: курируемый вице-губернатором Максимом Соколовым КППИ обещал открыть фуд-корты «со дня на день», но для этого потребовалась неделя. С учетом этого обстоятельства, им ничто не мешает сдвинуть дату.

Вечером 29 июля пресс-служба Смольного опубликовала подписанный губернатором документ, регламентирующий работы фуд-кортов в петербургских ТЦ. Заведениям общепита позволят открыться со 2 августа, в понедельник, однако для этого им за три дня необходимо соблюсти ряд условий. Самым главным из них является вакцинация всех без исключения сотрудников первым или вторым компонентом препарата. Также бизнесменов обязали следить за наполняемостью помещений – они должны оборудовать отдельные входы и выходы, количество человек на 4 кв. м. не может превышать одного, а сотрудники и посетители обязаны соблюдать между собой расстояние не менее полутора метров.

В документе также обозначены условия работы бизнеса этой осенью. Так, с 20 сентября свою деятельность смогут осуществлять только те заведения, 80% сотрудников которых смогут подтвердить вакцинацию или недавнюю болезнь.

Открытие фуд-кортов в Петербурге было сопряжено с рядом сложностей. Вел этот вопрос Комитет по промышленной политике и торговле (КППИ), однако окончательно решение чиновники переложили на своих коллег из Роспотребнадзора. Замглавы комитета Александр Ситов в понедельник, 26 июля, говорил, что фуд-корты и "островки" в Петербурге откроют "со дня на день", однако фактически их открытие может состояться 2 августа. С учетом условий, которые чиновники выдвинули предпринимателям, заработать в указанную дату смогут не все заведения общественного питания, а чиновникам в текущей ситуации ничего не мешает сдвинуть дату на другую.

Кроме того, Смольный не предусмотрел мер поддержки, о которых его просил бизнес. Для сравнения, московское правительство ввело льготы для столичных предпринимателей, использовать которые можно на закупку или аренду оборудования, погашения процентов по кредиту и другим направлениям. Простаивавший почти полтора месяца бизнес Петербурга будет вынужден сам закупить необходимо оборудование (термометрию, защитное стекло), что отразится на финансовой устойчивости предпринимателей. К тому же, на соблюдение всех условий у предпринимателей есть три дня, два из которых – выходные.

Деятельность подконтрольного Соколову комитета показывает, что в ближайшем будущем бизнесу Петербурга стоит ожидать новых "сюрпризов" от чиновников. Ситов ранее заявлял, что решения относительно работы фуд-кортов в КППИ принимают, ориентируясь на динамику заболеваемости. Это обстоятельство допускает возможность новой волны закрытий общепита в ТЦ уже этой осенью. От этой стратегии страдают не только владельцы и сотрудники фуд-кортов, но и администрации торговых центров. При этом игроки рынка не понимают, почему чиновники в первую очередь закрывают именно их предприятия, в то время как во время поездок на общественном транспорте или в ходе прошедших массовых мероприятий происходило гораздо больше контактов, чем на территории фуд-кортов, и сравнивают текущую ситуацию с геноцидом.

