В Семрино отец нанёс сыну ножевое ранение и спрятался в комнате

Пострадавший был госпитализирован.

В Гатчинском районе мужчина напал на сына с ножом, а затем закрылся в комнате. Об этом сообщает управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение в полицию о драке в одной из квартир на улице Хвойной, 13 в поселке Семрино поступило в полицию 25 февраля в 15.30.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили в помещении раненого 47-летнего гражданина без сознания. В помещении также находилась женщина, которая сообщила, что данный гражданин распивал спиртные напитки со своим 65-летним отцом. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого отец схватил нож и нанес своему сыну удар в шею, а затем закрылся в своей комнате. Уточнили в Росгвардии

Наряд вневедомственной охраны задержал мужчину и доставил его в полицию. Пострадавший был госпитализирован и помещен в реанимацию.

СК было возбуждено уголовное дело по статье 30, части 1 статьи 105 (покушение на убийство) УК РФ.