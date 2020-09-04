В ближайшее время страну может ждать еще один подобный подземный толчок.

От землетрясения в центре Японии пострадало 11 человек. Об этом сообщило местное агентство Kyodo со ссылкой на метеорологическое управление. На данный момент известно, что магнитуда землетрясение составила 0,5 пунктов с эпицентром подземных толчков на побережье Японского моря в префектуре Фукуи. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Легкие травмы получили двухлетний ребенок и 80-летняя местная жительница. В общем списке пострадавших значится 11 человек, включая еще одного несовершеннолетнего. Метеорологи предупредили население о том, что дальнейшей угрозы цунами нет, однако может произойти еще одно землетрясение аналогичной мощности.

Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил.

Видео: YouTube / ANNnewsCH

