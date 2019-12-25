У берегов Камчатки произошло землетрясение

Мощность землетрясения составила 4,8 баллов по шкале Рихтера.

На Камчатке произошло землетрясение силой 4,8 баллов.

ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает, что в 6 часов 41 минуту по Московскому времени (14.41 по Сахалинскому) в акватории Тихого океана рядом с южной оконечностью полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов.

Глубина толчка находилась на глубине 30 километров. Жители столицы региона ощущали толчки в 2-3 балла. В некоторых домах качались люстры, звенела посуда.

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