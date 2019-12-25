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У берегов Камчатки произошло землетрясение
Сегодня, 9:32
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MShaffter

У берегов Камчатки произошло землетрясение

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Мощность землетрясения составила 4,8 баллов по шкале Рихтера.

На Камчатке произошло землетрясение силой 4,8 баллов.

ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает, что в 6 часов 41 минуту по Московскому времени (14.41 по Сахалинскому) в акватории Тихого океана рядом с южной оконечностью полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов.

Глубина толчка находилась на глубине 30 километров. Жители столицы региона ощущали толчки в 2-3 балла. В некоторых домах качались люстры, звенела посуда.

 

Фото:pixabay

Теги: землетрясение, новости камчатки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

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