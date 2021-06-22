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От "Удельной" до "Парнаса" наблюдался затор в движении поездов
Сегодня, 18:43
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От "Удельной" до "Парнаса" наблюдался затор в движении поездов

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С 17:50 движение осуществляется в обычном режиме.

Днем среды, 9 августа, на "синей" ветке петербургского метрополитена поезда курсировали с увеличенным интервалом. Об этом рассказали в пресс-службе подземки в 17:10.

Затор был связан с техническими причинами. С 17:50 движение осуществляется в обычном режиме.

Напомним, что на второй линии станция "Московские ворота" закрыта на вход с 08:15 до 10:00 до 25 сентября из-за ремонта эскалаторов. В 17:00-18:40 вход ограничен. Кроме того, на "Пионерской" идет капитальный ремонт до 22 августа.

Ранее мы сообщали о том, что станцию метро "Горный институт" в Петербурге планируют открыть к концу 2024 года.

Фото: Piter.TV

Теги: вторая линия, синяя ветка метро
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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