От Купчино до Полюстрово пустят новый автобус

От Колпино до Полюстрово в Петербурге запустят автобус №288. Он заменит с 1 июня маршрутку №388. Об этом сообщает преес-служба комтранса Петербурга.
Отмечается, что автобусом №288 смогут воспользоваться жители Фрунзенского, Невского, а также Красногвардейского районов. На маршруте будут ходить новые нищкопольные автобусы, которые вмещают от 80 пассажиров. Работать они будут ежедневно с 05:30 до 00:30.
Интервалы движения составят 12-16 минут в будни, а по выходным и праздничным дням – 15-17 минут.
Ранее мы сообщали, что в марте в Приморском районе Петербурга изменятся пять автобусных маршрутов.
Фото: pixabay
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