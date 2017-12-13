Опубликованы новые кадры из школы во Флориде, где стрелок убил 17 человек

В сети появилось жуткое видео из класса в школе, где произошла стрельба. Среди раненых оказался сын помощника шерифа.

В сети опубликовано видео, которое было снято учениками внутри школы.

В среду днем в школе в городе Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой убиты 17 человек. Еще 5 человек находятся в критическом состоянии.

19-летний бывший ученик этой школы, отчисленный ранее за грубые нарушения дисциплины, ворвался в школу и открыл огонь по педагогам и учащимся. Стрелком оказался 19-летний Николас Круз. Николас сначала включил пожарную сигнализацию, чтобы началась паника, а затем открыл огонь по ученикам из AR-15. 12 человек были убиты на месте, три человека погибли возле школы, два человека от полученных ранений скончались в больнице. Еще 5 человек находятся в критическом состоянии в больнице.

Стрелку сначала удалось покинуть здание школы, но его окружили и задержали. При задержании он был ранен. Ему оказали медицинскую помощь и перевезли в полицейский участок. Piter.TV публиковал видео задержания стрелка.

Учащиеся школы смогли снять на видео момент стрельбы. На опубликованных кадрах видно, что учащиеся сидят скрючившись на полу, прикрывая голову руками. Слышатся испуганные крики и выстрелы.

Сейчас появилось новое видео из класса, в котором были убиты дети. Многие учащиеся, оставшиеся в живых, в истерике. Одна из девушек не может идти, ее выносит на руках полицейский. На полу в луже крови лежат убитые. Сообщается, что среди раненых подростков сын заместителя шерифа. А бывшие одноклассники сообщили полиции, что Круз всегда носил с собой оружие и неоднократно демонстрировал его.

Видео: Twitter