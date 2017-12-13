Флорида: Учащиеся школы сняли момент стрельбы на видео

В сети опубликовано видео, которое было снято учениками внутри школы.

В среду днем в школе в городе Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой убиты 17 человек. Еще три человека находятся в критическом состоянии.



19-летний бывший ученик этой школы, отчисленный ранее за грубые нарушения дисциплины, ворвался в школу и открыл огонь по педагогам и учащимся. 12 человек были убиты на месте, три человека погибли возле школы, два человека от полученных ранений скончались в больнице. Еще 5 человек находятся в критическом состоянии в больнице.

Стрелку сначала удалось покинуть здание школы, но его окружили и задержали. При задержании он был ранен. Ему оказали медицинскую помощь и перевезли в полицейский участок. Piter.TV публиковал видео задержания стрелка.

Учащиеся школы смогли снять на видео момент стрельбы. На опубликованных кадрах видно, что учащиеся сидят скрючившись на полу, прикрывая голову руками. Слышатся испуганные крики и выстрелы.

Piter.TV опубликовал новые видеокадры, которые сняты в классе сразу после трагедии.

Видео: YouTube, ABC News