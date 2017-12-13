Флорида: Задержанный стрелок, который убил в школе 17 человек, попал на видео

В сети появилось видео, как задержанного ведут в полицейский участок.

В среду днем в школе в городе Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба, в результате которой убиты 17 человек. Еще три человека находятся в критическом состоянии.

19-летний бывший ученик этой школы, отчисленный ранее за грубые нарушения дисциплины, ворвался в школу и открыл огонь по педагогам и учащимся. 12 человек были убиты на месте, три человека погибли возле школы, два человека от полученных ранений скончались в больнице. Еще три человека находятся в критическом состоянии в больнице.

Стрелку сначала удалось покинуть здание школы, но его окружили и задержали. При задержании он был ранен. Ему оказали медицинскую помощь и перевезли в полицейский участок. Местные каналы опубликовали видеозапись, где парня в медицинской одежде выводят из автомобиля и ведут в здание полиции.

Видео: ABC News