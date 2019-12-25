Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко

Павел Латушко заявил, что КС никогда не примет фальсификацию голосования.

Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Александра Лукашенко. Пресс-служба Координационного совета республики заявила о том, что будет требовать проведения новых выборов главы государства. Оппозиция выступает за бессрочную акцию неповиновения.

Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации Павел Латушко, член президиума КС Белоруссии

Оппозиционер заявил, что КС никогда не согласится с фальсификацией результатов голосования. Напомним, что совет создан ради транзита власти от политика Александра Лукашенко. Оппозиция назвала выбранным президентом Светлану Тихановскую. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело из-за формирования КС. Политиков обвиняют в призывах к захвату власти. На данный момент пять из семи членов президиума КС арестованы или вынужденно уехали за границу. Сам Латушко находится в Польше.

Лукашенко запретил ввоз польских товаров.