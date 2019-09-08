Оппозиционеры попытались выдать за вброс бюллетеней на выборах в Петербурге запись, сделанную в 2016 году в Каспийске

На кадрах видно, как в избирательную урну опускают сразу несколько бланков. Все происходящее якобы заснял и прислал в чат "Протестный Петербург" неравнодушный наблюдатель.
Проведя проверку, специалисты в один голос заявили – очередной фейк. И определить это, кстати, было несложно. Буквально в два клика мышью мы видим, что ту же картинку размещали в Сети три года назад. Только дело касалось дагестанских выборов, а действо на самом деле проходило в школе №1 города Каспийск на участке №0643.
Напомним, действуя по похожей схеме, злоумышленники пытались уличить в "нарушениях" УИК №1808 Приморского района и УИК №1047 Красногвардейского района.
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А я думаю, что вы сами брехуны.