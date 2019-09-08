Оппозиционеры попытались выдать за вброс бюллетеней на выборах в Петербурге запись, сделанную в 2016 году в Каспийске

Публикация старых видеозаписей в качестве «свидетельств» нарушений на выборах-2019 в Петербурге – уже традиция. Так, буквально несколько часов назад в социальных сетях разместили «очередной вброс». Ролик, к слову, был записан еще в 2016 году в Каспийске.

На кадрах видно, как в избирательную урну опускают сразу несколько бланков. Все происходящее якобы заснял и прислал в чат "Протестный Петербург" неравнодушный наблюдатель.

Проведя проверку, специалисты в один голос заявили – очередной фейк. И определить это, кстати, было несложно. Буквально в два клика мышью мы видим, что ту же картинку размещали в Сети три года назад. Только дело касалось дагестанских выборов, а действо на самом деле проходило в школе №1 города Каспийск на участке №0643.

Напомним, действуя по похожей схеме, злоумышленники пытались уличить в "нарушениях" УИК №1808 Приморского района и УИК №1047 Красногвардейского района.