Опера "Тоска"

В Мариинском театре.

В Мариинском театре покажут оперу "Тоска" Джакомо Пуччини. Исполнение: на итальянском языке (сопровождается титрами на русском языке).

"Тоска" — одна из кульминаций в истории оперного искусства. Джакомо Пуччини нашел сюжет в пьесе, которую драматург Викторьер Сарду написал специально для Сары Бернар.

Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев

Режиссер – Пол Каран

Художник-постановщик и художник по костюмам – Пол Эдвардс

Художник по свету – Дэвид Жак

Ответственный концертмейстер – Алла Бростерман

Главный хормейстер – Андрей Петренко

Хормейстер детского хора – Ирина Яцемирская

Продолжительность спектакля 3 часа 10 минут

Спектакль идет с двумя антрактами