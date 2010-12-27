  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Опера "Тоска"
Сегодня, 19:00
560
IRINA_CHALKINA

Опера "Тоска"

0 0

В Мариинском театре.

В Мариинском театре покажут оперу "Тоска" Джакомо Пуччини. Исполнение: на итальянском языке (сопровождается титрами на русском языке).

"Тоска" — одна из кульминаций в истории оперного искусства. Джакомо Пуччини нашел сюжет в пьесе, которую драматург Викторьер Сарду написал специально для Сары Бернар.

Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев
Режиссер – Пол Каран
Художник-постановщик и художник по костюмам – Пол Эдвардс
Художник по свету – Дэвид Жак
Ответственный концертмейстер – Алла Бростерман
Главный хормейстер – Андрей Петренко
Хормейстер детского хора – Ирина Яцемирская

Продолжительность спектакля 3 часа 10 минут
Спектакль идет с двумя антрактами

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии