Опера "Моцарт. Свадьба Фигаро"

В Михайловском театре покажут оперу "Моцарт. Свадьба Фигаро". Постановщик спектакля Вячеслав Стародубцев.
Музыкальный руководитель постановки: Михаил Татарников
Режиссёр-постановщик: Вячеслав Стародубцев
Художник-постановщик: Пётр Окунев
Художник по костюмам: Жанна Усачёва
Художник по свету: Сергей Скорнецкий
Художественный руководитель и главный дирижёр хора: Владимир Столповских
Видео: Вадим Дуленко
Хореография: Артур Ощепков
Опера в 4-х действиях "Моцарт. Свадьба Фигаро".
Музыка Вольфганга Амадея Моцарта.
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