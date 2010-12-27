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Опера "Моцарт. Свадьба Фигаро"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Опера "Моцарт. Свадьба Фигаро"

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В Михайловском театре.

В Михайловском театре покажут оперу "Моцарт. Свадьба Фигаро". Постановщик спектакля Вячеслав Стародубцев.

Музыкальный руководитель постановки: Михаил Татарников 
Режиссёр-постановщик: Вячеслав Стародубцев 
Художник-постановщик: Пётр Окунев 
Художник по костюмам: Жанна Усачёва 
Художник по свету: Сергей Скорнецкий 
Художественный руководитель и главный дирижёр хора: Владимир Столповских 
Видео: Вадим Дуленко 
Хореография: Артур Ощепков

Опера в 4-х действиях "Моцарт. Свадьба Фигаро".

Музыка Вольфганга Амадея Моцарта.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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