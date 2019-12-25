Петербургский омбудсмен обратился в полицию из-за травм депутатов после взрыва у МО "Смольнинское"

Взрыв произошел вечером 4 августа.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов просит полицию организовать проверку по фактам причинения вреда здоровью депутатам муниципального округа "Смольнинское" после взрыва. Обращение к начальнику УМВД России по Центральному району Андрею Гаврилову опубликовано на сайте омбудсмена.

Обращение Уполномоченного к руководству районного УМВД направлено на активизацию расследования всех обстоятельств происшествия и привлечение виновных к ответственности. пресс-служба уполномоченного по правам человека в Петербурга Александра Шишлова

О взрыве баллона с краской стало известно вечером 4 августа. Инцидент произошел перед очередным заседанием совета. Взрыв произошел в тот момент, когда депутаты находились возле входа в здание. Спустя пару дней после взрыва в Петербурге возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сами же депутаты МО "Смольнинское" пожаловались на боль в ушах после взрыва.

Фото: ВКонтакте / Смольнинское онлайн