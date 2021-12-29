Мужчина будет обжаловать меру пресечения.

Один из обвиняемых в нападении на "Пятерочку" отказался от признания вины. Об этом журналистам рассказали представители региональных правоохранительных органов. Мужчина заметил, что собирается обжаловать свой арест из-за трагедии с гибелью кассирши, которая погибла после избиения в Истре.

Зафар Худойкулов, изначально признал вину. Однако позже он заявил, что не признает вину, оказался на месте преступления случайно…решил обжаловать решение суда о заключении его под стражу. источник ТАСС

Ранее Истринский суд Московской области вечером 11 февраля арестовал четверых приезжих из Таджикистана Хабибуллу Мухамадиева, Зафара Худойкулова, Назиркула Бобокулова и Акбарали Бурхонова. Они подозреваются в разбойном нападении на магазин, расположенный в селе Новопетровское. Ночью 9 февраля неизвестные в масках ворвались в торговое помещение и избили его сотрудников. Пострадавшими считаются два человека - директор и его жена. Сотрудница магазина, женщина 1970 года рождения, погибла на месте от травм. Ведется уголовное дело.

Обвиняемые в нападении на "Пятерочку" в Подмосковье признали вину еще по двум эпизодам.

Фото: Следственный комитет России