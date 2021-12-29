Суд арестовал всех причастных к нападению на "Пятерочку" в Подмосковье

Четверо фигурантов дела находятся под стражей.

Суд арестовал всех четверых причастных к нападению на "Пятерочку" в Подмосковье. Об этом рассказали в собственном Telegram-канале представители прокуратуры Московской области. Они напомнили, что жертвой трагедии стала женщина-кассир, которую банда из четырех человек забила до смерти.

С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм в Истре меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля 2022 года. прокуратура по региону.

Затем аналогичная мера пресечения была выбрана еще для одного участника преступления - 24-летнего молодого человека. Фигуранты дела являются представителями Таджикистана. Полиция поймала подозреваемых на территории деревни Чесноково. Они проживают в РФ нелегально.

Инцидент произошел ночью 9 февраля. Мужчины с бейсбольными битами атаковали торговую точку в Истре. Там они применили силу к погибшей, директору магазина и его жене. Пострадавшие были госпитализированы с места событий. Разбойникам удалось украсть из кассы 96 тысяч рублей. В настоящее время против злоумышленников ведется уголовное дело за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего гибель человека. В настоящее время фигуранты расследования дали дали следователям признательные показания.

ФСБ разоблачила новую сеть подпольных торговцев оружием в 20 регионах России.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области

