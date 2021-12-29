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ФСБ разоблачила новую сеть подпольных торговцев оружием в 20 регионах России

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Задержаны по подозрению 87 человек.

ФСБ России разоблачила новую сеть подпольных торговцев оружием в 20 регионах России. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным экспертов, в общей сложности оперативники изъяли у подозреваемых 274 образца незаконного вооружения. ликвидированы 26 нелегальные точки по изготовлению и улучшению оружия и боеприпасов. Пойманы 87 человек.

Во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия.

заявление ЦОС ФСБ РФ

Известно, что преступники также занимались дальнейшей реализацией оружия. Специальная операция по прекращению их деятельности проводилась в январе и феврале на территории российской столицы и Подмосковья, Дагестана, Северной Осетии, Якутии, Крыма, Ингушетии, а также в Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях. По местам жительства и работы подозреваемых организованы обыски.

Baza: житель Дагестана отомстил за гибель односельчанки в ДТП спустя 10 лет.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ
 

Теги: подпольные оружейники, регионы, торговцы оружием, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Гогуев Виталий
Сегодня 11:00

"...изъяли у подозреваемых 274 образца вооружения..."  Почему изъяли только образцы, а остальное оружие где?

Для особо одарённых журналистов (ЕГЭшников) справка:

Значение слова «образец» - предмет, изделие и т. п., по которому можно судить о других подобных же предметах. 

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