Рабочие убирают загрязняющие воду синие настилы после съемок "Серебряных коньков"

Специалисты демонтировали конструкцию на Зимней канавке.

Рабочие Петербурга вернули ледяному покрову Зимней канавки природный оттенок, очистив его от синей краски. Другой цвет лед приобрел после того, как на нем разместили деревянные настилы. Это сделали сотрудники съемочной группы "Серебряных коньков", режиссером которого выступает Михаил Лошкин, а кино создается под руководством "Централ Партнершип". Также в компании объяснили, что студия Никиты Михалкова не имеет никакого отношения к данному проекту.

Напомним, что внимание надзорный органов привлекли жалобы местных жителей, которым удалось сфотографировать настилы, а также последствия загрязнения воды после их использования. В результате Росприроднадзор возбудил два административных дела из-за нарушений со стороны бригады киношников.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Видео: Piter.tv,







