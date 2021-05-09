Обломки китайской ракеты упали в Индийский океан

Ракета была запущена в космос 29 апреля.

Обломки ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" упали в воды Индийского океана. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Китайскую программу пилотируемых полетов.

В опубликованном документе указывается, что части ракеты-носителя вошли в атмосферу Земли в 05:24 по московскому времени.

Множество обломков сгорели при входе в атмосферу Земли. из сообщения ведомства

В "Роскосмосе" также подтвердили информацию о падении ракеты-носителя. Об этом было объявлено в официальном Twitter-аккаунте госкорпорации.

Напомним, ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила на околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун". Запуск был успешным, однако позже аппарат вышел из-под контроля.

Ранее ракета-носитель "Роскосмоса" вывела на орбиту 36 британских спутников связи.

Фото: Twitter / Роскосмос