Бывший американский президент рассказал о попытках узнать "секреты" Пентагона.

Бывший президент США Барак Обама ответил на вопрос об НЛО. Политик выступил в эфире американской программы "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом". По словам гостя шоу, в секретных архивах оборонного ведомства хранятся снимки "летающих тарелок", принцип движения которых эксперты не могут объяснить.

Обама заметил, что пытался узнать о тайных лабораториях с инопланетными кораблями, а также о доказательствах существования внеземных цивилизаций в тот момент, когда был избран на пост главы государства в 2008 году. Он узнал, что Пентагон имеет съемки наблюдения за НЛО, происхождение которых не определено.

Сотрудники администрации провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ. Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию. Барак Обама, экс-президент США

Напомним,что бывший директор Национальной разведки США Джеймс Вулси заявил прессе, что американские военные летчики постоянно контактируют со способными перемещаться по небу загадочными явлениями. По его мнению, многие из них напоминают НЛО.

В Пентагоне подтвердили подлинность видео с НЛО у берегов Сан-Диего.

Видео: YouTube / The Late Late Show with James Corden