Эксперты исключили возможность монтажа ролика или его подделки.

В Пентагоне подтвердили подлинность видео с НЛО у берегов Сан-Диего. Об этом журналистам сообщила официальный представитель оборонного ведомства США Сьюзен Гоф. Она рассказала, что эксперты тщательно изучили объект сферической формы, снятый в 2019 году. Ролик проверен на возможность монтажа и подделки. Данные варианты были исключены.

Я могу подтвердить, что видео было снято военно-морскими силами, и что UAPTF включили его в свои текущие исследования. Сьюзен Гоф, пресс-секретарь

Известно, что съемка НЛО производилась экипажем корабля USS Omaha. На кадрах зафиксировано, как темный объект движется по воздуху. Территориально он находился над океаном, а затем - резко нырнул под воду. В общем доступе видео появилось только 14 мая 2021 года.

Напомним, что является в США оперативной группой по неопознанным воздушным явлениям. Она создана при военно-морской разведке.

Космонавт с МКС рассказал, что не видел НЛО внеземного происхождения.

Фото и видео: Twitter/Jeremy Corbell

