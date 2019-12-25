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ОСК передаст ледокол "Арктика" заказчику в сентябре

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Сейчас атомный ледокол проходит заводские испытания.

Объединенная судостроительная компания передаст головной ледокол "Арктика" проекта проекта 22220 заказчику в сентябре. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава ОСК Алексей Рахманов. 

Я думаю, что в сентябре судно будет передано заказчику

Алексей Рахманов, глава ОСК

Напомним, что атомная "Арктика" создается на базе Балтийского завода по заказу государственной корпорации "Росатом". Сейчас ледокол проходит заводские тесты. В феврале 2020 года на судне произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Специальная комиссия установила, что механизм не может быть отремонтирован и подлежит демонтажу. Согласно гарантии, новое устройство будет поставлено в срок до 15 месяцев.

Атомный ледокол "Арктика" могут сдать с неисправным электродвигателем.

Теги: алексей рахманов, арктика, ледокол, оск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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